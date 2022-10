Inter-Sampdoria 1-0 diretta: De Vrij sblocca la partita di testa da calcio d'angolo

21:03

18' - Yepes falcia Barella: prima ammonizione della partita

Primo giallo della partita: Massimi ammonisce Yepes per un brutto fallo a centrocampo su Barella. L'Inter ha preso il comando del gioco, ma la Sampdoria è compatta in difesa e non concede spazi

20:53

8' - Il primo tiro è di Dzeko, l'Inter prende campo

Magia di Lautaro che va via a Colley e serve Dzeko, il bosniaco si incunea in area e calcia in diagonale, trovando la risposta di Audero

20:50

5' - Buon avvio della Sampdoria

Avvio di personalità della Sampdoria, che ha già battuto due calci piazzati nella metacampo dell'Inter, la cui manovra non ha ancora preso ritmo.

20:45

1' - Via al match! È iniziata Inter-Sampdoria

Fischio d'inizio dell'arbitro Massimi. Ha preso il via il terzo anticipo della 12ª giornata di Serie A. Il primo pallone è blucerchiato. Samp in maglia bianca, classico completo nerazzurro per l'Inter.

20:43

Squadre in campo, applausi di San Siro per Stankovic

Scendono in campo le squadre e applausi dagli spalti del "Meazza" per Dejan Stankovic, gloria dell'Inter del Triplete e bandiera nerazzurra per 10 stagioni, alla prima da avversario dopo l'addio del 2013.

20:40

Inter, Inzaghi e l'"allergia" ai pareggi

Secondo una curiosa statistica, Simone Inzaghi è "allergico" ai pareggi. L'Inter infatti non registra una X in campionato da 20 partite, la sua striscia più lunga nella competizione dall'inizio degli anni '40 (23). L'ultima squadra ad aver registrato 21 gare senza segni pareggi in Serie A è stata la Lazio, tra gennaio e maggio 2021, proprio con Inzaghi in panchina.

20:25

Inter, brivido Dumfries: infortunio nel riscaldamento, ma ci sarà

Brivido per Denzel Dumfries nel pre-partita. L'olandese è rimasto vittima di un pestone molto doloroso e pare sofferente, ma dovrebbe essere in campo dall'inizio.

20:02

L'Inter e la prova generale del derby d'Italia: obiettivo controsorpasso alla Juve

L'Inter scenderà in campo pochi minuti dopo la fine della partita della Juventus, vittoriosa a Lecce grazie al primo gol in Serie A di Nicolò Fagioli. I bianconeri si sono portati a 22 punti, momentaneamente a +1 sui nerazzurri. Le due grandi attardate del campionato, rispettivamente a -10 e -11 dal Napoli capolista, saranno di fronte domenica 6 novembre all'Allianz Stadium.

19:45

Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Inzaghi ripropone De Vrij al posto di Acerbi e conferma Dzeko, mattatore in Champions, al fianco di Lautaro. Ancora panchona per Lukaku, rientrato contro il Viktoria Plzen dopo due mesi di assenza e subito in gol. Stankovic preferisce Yepes a Rincon in mezzo al campo.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. All.: S. Inzaghi.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Yepes, Villar; Gabbiadini, Djuricic, Leris; Caputo. All.: D. Stankovic.

19:40

Inter, dopo la festa Champions arriva la Sampdoria del grande ex Stankovic: Inzaghi cerca la quarta vittoria consecutiva

Archiviata la festa per il passaggio del turno anticipato in Champions League l'Inter si rituffa sul campionato con il chiaro intento di proseguire la striscia di tre vittorie consecutive e continuare così la lenta risalita verso le prime posizioni dopo il pessimo avvio con quattro sconfitte nelle prime otto giornate. A San Siro è una notte speciale perché arriva la Sampdoria allenata dal grande ex Dejan Stankovic, uno degli eroi del Triplete e idolo della tifoseria nerazzurra per 10 anni.

Stadio Giuseppe Meazza - Milano