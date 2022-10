Inzaghi spiega la rinascita dell'Inter e annuncia: "Brozovic può esserci con la Juve"

L' Inter non ha pietà nella notte dei sentimenti e tira dritto verso la risalita in classifica. Il ritorno a San Siro di Dejan Stankovic , alla prima da tecnico avversario della squadra che ne ha segnato la carriera, è amaro per il serbo, travolto con la sua Sampdoria dalla squadra di Simone Inzaghi , tornata a regalare gol e spettacolo come nei migliori momenti della scorsa stagione.

L'Inter non smette più di correre, la gioia di Inzaghi

Così anche l'amarcord tra il tecnico piacentino e lo stesso Stankovic, ex compagno alla Lazio, si rivela senza storia e permette ai nerazzurri di completare la settimana perfetta, aperta dalla qualificazione anticipata agli ottavi di finale di Champions League. Ora testa alla Juventus, avversaria domenica prossima all'Allianz Stadium, ma prima ci sarà da non sfigurare in casa del Bayern Monaco, anche in una partita priva di significati in termini di classifica del girone. Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita, Simone Inzaghi prova a spiegare il "click" avuto dalla squadra nel mese di ottobre coinciso con il grande rilancio con sette risultati utili due dei quali contro il Barcellona: "Durante la sosta abbiamo lavorato bene, contro la Roma abbiamo perso, ma dissi che avevo rivisto la mia squadra, i fatti mi hanno dato ragione, sapevamo che ci saremmo ritrovati. I ragazzi si divertono e ci divertiamo noi dello staff a vederli giocare, abbiamo ritrovato ettusiasmo e autostima".

Juve-Inter, l'annuncio di Inzaghi su Brozovic

Mirino puntato verso l'altissima classifica, quindi, senza pensare per il momento allo scudetto, anche se la partita contro la Juventus assomiglierà molto ad uno spareggio tra le due grandi più attardate in classifica. A Torino l'Inter potrebbe presentarsi al gran completo, come anticipato da Inzaghi: "Alla Champions penseremo da febbraio, adesso dobbiamo provare a recuperare terreno in campionato. Sappiamo che abbiamo fatto un mese brutto e che il calendario non è agevole, ma dobbiamo provarci. Per fortuna stiamo recuperando tutti, ormai deve rientrare solo Brozovic, speriamo di poterlo avere contro la Juve".