Pagelle Inter-Samp 3-0: Barella e Calhanoglu incantano. Correa, che gol!

L' Inter batte la Samp 3-0 e aggancia almeno per una notte Lazio e Atalanta al terzo posto. Inzaghi risponde così al Napoli di Spalletti . Dopo la notte magica in Champions con il Viktoria Plzen arriva la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Onana, spettatore attento

Spettatore per quasi tutta la partita, si fa trovare pronto, salvando il clean sheet di piede all'87'.

De Vrij, unico cambio: è decisivo

Unica novità rispetto alla squadra di Champions. Al 21’ sale in cielo e sbocca la partita di testa. Quarto gol contro la Samp su 16 in serie A. Non segnava da gennaio 2021, proprio contro i blucerchiati. Evidentemente ha un conto aperto con questa squadra. Poi alza il muro e non concede nulla.

Bastoni assistman: che lancio!

Il lancio per Barella è tanta roba: astuzia, intelligenza, tecnica. Dalle sue parti non passa nulla.