Inter, Lukaku in Belgio dai medici della nazionale

Romelu Lukaku ha lasciato Milano per recarsi in Belgio . Qui vedrà lo staff sanitario della nazionale per un consulto dopo il nuovo stop che gli ha impedito di essere a disposizione per la trasferta contro il Bayern Monaco . L' Inter ha acconsentito a questo viaggio da parte del suo attaccante che farà nuovi controlli con l'obiettivo preciso, naturalmente, di essere di nuovo pronto per i Mondiali .

Inter, Lukaku torna nel 2023

Per quanto riguarda i nerazzurri, Lukaku ha probabilmente già salutato il 2022. Non ci sarà domenica contro la Juve, e poi neanche nell'infrasettimanale. E salterà, quasi certamente, anche l'ultima partita primo dello stop della Serie A per i campionati del mondo in Qatar. Big Rom non vuole prendere rischi proprio in vista della rassegna iridata.