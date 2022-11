Pagelle Inter: Lautaro spreca, Barella insegue

Le pagelle dell'Inter dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro la Juve allo Stadium di Torino.

S. Inzaghi (all.) 5 Un primo tempo con almeno quattro occasioni da gol sprecate, una ripresa in cui perde equilibrio, campo e partita. Alla fine anche quando cambia, non cambia più niente. E Allegri lo sorpassa in classifica. Onana 6 Nel primo tempo, il massimo impegno per cui viene chiamato in causa è quello con il pallone tra i piedi, che sa gestire con disinvoltura. La musica cambia nella ripresa, ma è incolpevole o quasi sui gol di Rabiot e Fagioli. Skriniar 5,5 Nel primo tempo controlla tutto con personalità, nella ripresa è da quella parte che la Juve però riesce a sfondare. Darmian (dal 37’ st) sv Prova a ridare tranquillità quando pure quella è persa. De Vrij 6 Sovrasta puntualmente Milik, graziato dal Var quando trascina Danilo e il tiro del brasiliano va a sbattere contro il proprio braccio. Acerbi 6 Sul centrosinistra agisce con personalità ed esperienza, tenta anche il tiro e sfiora il gol, cala vistosamente alla distanza barcollando pure lui nel secondo tempo.

Dumfries 5 Arriva col passo lungo sul tiro-cross di Barella che al 41’ poteva permettergli di sbloccare il risultato, finisce per patire più del dovuto Kostic che nel secondo tempo diventa dominante. Bellanova (dal 37’ st) sv Freschezza per provare ad arginare almeno nel finale Kostic, non ci riesce. Barella 5 Solita scheggia impazzita, frenetico ai limiti del nervosismo, un problema per la Juve ma a tratti anche per l’Inter. L’immagine però rimane la fuga di Kostic in contropiede che lo cancella senza pietà, il serbo si appoggia su di lui per poi scappare fino all’assist che Rabiot trasforma nel gol da tre punti. Calhanoglu 5,5 In cabina di regia alla lunga fa sentire particolarmente l’assenza di Brozovic, i tempi per la giocata sempre sicura non riesce ancora a digerirli. A inizio ripresa poi sfiora il super gol, ma Szczesny con la complicità della traversa glielo nega. Paradossalmente, meglio in fase di non possesso.