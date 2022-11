Juve-Inter 2-0 diretta: Danilo raddoppia di testa

21:58

57' - Calhanoglu abbatte Miretti, prima ammonizione del match

Calhanoglu entra in ritardo su Miretti a centrocampo: il turco è il primo ammonito della partita.

21:55

54' - La sblocca Rabiot in contropiede! Juve in vantaggio!

La Juve la sblocca in ripartenza! L'Inter aveva iniziato la ripresa in forcing, ma nerazzurri troppo ingenui nel farsi trovare scoperti su un corner a favore: Kostic scappa sulla sinistra, fa 50 metri di campo e mette in mezzo premiando l'inserimento dI Rabiot che incrocia in diagonale!

21:48

47' - Calhanoglu scheggia la traversa

Si riparte da come era finito il primo tempo. Inter in attacco e Szczesny deve compiere la prima, vera parata della partita volando per deviare un gran tiro dalla distanza di Calhanoglu: il portiere polacco tocca sulla traversa e palla in angolo, dal quale non sortiscono effetti.

21:47

46' - Via al secondo tempo, in campo i 22 dei primi 45 minuti

Inizia la ripresa senza sostituzioni. Tutto ok anche per Bremer, che aveva chiuso il primo tempo dolorante al ginocchio. Intanto iniziano a scaldarsi Chiesa e Di Maria.

21:30

45' + 1' - Finisce il primo tempo, Juve-Inter 0-0 all'intervallo

Finisce un primo tempo con poche emozioni e tanto tatticismo. Partita bloccata all'Allianz Stadium: Juve con poche idee e mai pericolosa, l'Inter copre meglio il campo ed è più intraprendente. I nerazzurri hanno aumentato il ritmo nel finale di tempo e hanno creato due occasioni nitide con Dzeko e Dumfries.

21:28

42' - Dumfries si divora il vantaggio

Inter ancora vicina al gol: gran apertura di Mkhitaryan sulla sinistra per Barella che mette in mezzo per Dumfries, l'olandese si getta in scivolata con poca coordinazione e manda alto dall'area piccola!

21:18

33' - Ci prova Dumfries, Szczesny non trema

Bella azione in velocità dell'Inter che porta al tiro Dumfries dall'interno dell'area dopo una sponda di Dzeko, ma l'olandese non dà potenza e angolazione al tiro e Szczesny blocca.

21:11

26' - Dzeko vicino al gol su calcio d'angolo

Inter a un passo dal vantaggio! Gara bloccata sul piano tattico e allora i pericoli arrivano da palla ferma: angolo dalla sinistra, Lautaro prolunga di testa e dopo una deviazione di Alex Sandro il pallone sbatte sulla testa di Dzeko che non riesce ad angolarlo. Palla alta di un soffio.

21:06

20' - La Juve non punge, derby d'Italia bloccato

Poche idee in casa Juventus: giro palla lento e sterile che dà modo di chiudersi alle linee interiste. La squadra di Inzaghi è più verticale e cerca sfoghi sulle fasce, ma il derby d'Italia non decolla sul piano dello spettacolo.

20:56

10' - Calhanoglu impegna Szczesny

Brutta palla persa sulla trequarti da parte dei giocatori della Juventus, Calhanoglu non ci pensa su e prova il tiro da 30 metri: Szczesny blocca a terra.

20:49

3' - Dimarco subito pericoloso!

Juve manovriera, ma è stata l'Inter la prima squadra a rendersi pericolos: incursione di Dimarco che ci prova col diagonale mancino trovando la deviazione di Dzeko. Gran pressing alto dei nerazzurri.

20:46

1' - È iniziata Juve-Inter!

Fischio d'avvio di Doveri, il primo pallone è dell'Inter! È iniziato il derby d'Italia numero 246 della storia, 179° della Serie A a girone unico.

20:40

Juve-Inter, squadre in campo

Squadre in campo, è quasi tutto pronto per il via agli ordini di Daniele Doveri. Danilo e Skriniar i due capitani, in assenza dei "titolari" di inizio stagione, Bonucci e Handanovic.

20:30

Inter in gol da 24 partite, ma la difesa della Juve è un bunker

L'Inter va in gol da 24 partite di campionato consecutive, ma la Juve ha la miglior difesa della Serie A con soli 7 gol al passivo e non incassano gol da tre partite: i bianconeri non infilano quattro clean sheets dal dicembre 2018. Sarà il quarto derby d'Italia del 2022 e i nerazzurri punteranno a mantenere l'imbattibilità che dura dal 15 maggio 2021, data dell'ultima sconfitta (3-2 a Torino), quando la squadra all'epoca allenata da Antonio Conte aveva già vinto lo scudetto.

20:25

Marotta: "Stiamo facendo buoni risultati, ma contano anche le prestazioni"

Nel pre partita l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN sottolineando l'importanza della partita e soffermandosi anche sugli elogi ricevuti alla vigilia da Max Allegri: "Stiamo risalendo verso l’alta classifica, ma oltre ai numeri conta la prestazione. Questa sera mi aspetto una prestazione convincente per continuare a essere protagonisti. Allegri dice che siamo la squadra più forte? Non so se sia strategia o meno, l’aspetto psicologico è sempre importante sul piano motivazionale. Allegri è un allenatore esperto, non credo voglia metterci pressione, fa parte del gioco. Due anni fa abbiamo vinto lo scudetto e sappiamo di essere forti".

20:15

Juve falcidiata dalle assenze, ma in panchina si rivede Di Maria

Tantissimi gli indisponibili in casa bianconera: Allegri può contare solo su sei giocatori di movimento in panchina, tra i quali però ci sono Federico Chiesa, tornato in campo contro il PSG 10 mesi dopo il grave infortunio contro la Roma, e Angel Di Maria, fuori dall'11 ottobre, quando in casa del Maccabi Haifa subì il terzo infortunio muscolare del suo travagliato inizio di stagione.

20:05

Atalanta e Roma ko, Juve e Inter vedono la zona Champions League

I risultati della giornata, e in particolare le sconfitte di Atalanta e Roma, possono dare ulteriori motivazioni a Juve e Inter: in caso di successo i nerazzurri affiancherebbero la Lazio e i bergamaschi al terzo posto, a -2 dal Milan secondo, mentre i bianconeri potrebbero raggiungere proprio la Roma al 5° posto con 25 punti, a -2 dalla zona Champions League.

19:52

Juve-Inter, le formazioni ufficiali: riecco Bremer, panchina per Bastoni e Brozovic

Nessuna sorpresa nelle formazioni ufficiali. Nella Juve torna Bremer e fase offensiva affidata al solo Milik, con Miretti a supporto. Nell'Inter solo panchina per il febbricitante Bastoni, sostituito da Acerbi, e per il rientrante Brozovic.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All.: M. Allegri.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

19:50

Juve-Inter, Inzaghi e Allegri al bivio: Derby d'Italia da vincere per tornare a sognare lo scudetto

Il programma della 13ª giornata di Serie A si chiude con una delle partite più attese dell'intero campionato. All'Allianz Stadium si sfidano Juventus e Inter, le due delusioni del primo terzo di campionato. Staccate dai primi posti della classifica le formazioni di Allegri e Inzaghi, divise da due punti con i nerazzurri avanti, stanno vivendo un buon momento e non potranno fare calcoli: il pareggio non servirebbe a nessuno, solo una vittoria permetterebbe di reinserirsi nella lotta scudetto.

Allianz Stadium - Torino