Lautaro balla, l’Inter si infuria e valuta la multa

Sarebbe stata una scelta inappropriata già in condizioni normali. Perché stare fuori fino a tardi due giorni prima di una partita non è certo la scelta migliore per un calciatore. Solo che Lautaro l’ha fatto pure all’indomani della sconfitta contro la Juventus . Una sconfitta che ha lasciato strascichi, rialimentato dubbi e alzato livello di tensione all’interno dell’ambiente nerazzurro. Una sconfitta per cui proprio il “Toro” è stato uno dei principali responsabili, per i suoi errori davanti a Szczesny. Con ogni probabilità si trattava di una serata organizzata da tempo, visto che c’era da festeggiare il compleanno di Agustina, la compagna di Lautaro . Quindi, appuntamento in una delle più note discoteche di Milano, in zona Parco Sempione, e poi brindisi a volontà, taglio della torta e tante risate. Il tutto assieme agli amici più stretti. E il tutto testimoniato con foto e storie pubblicate sui social . Insomma, a nessuno è venuto quantomeno il dubbio che non fosse il caso di mettere tutto in piazza. Anzi, la sensazione è che, per i partecipanti, rientrasse nell’assoluta normalità. Forse un pensiero è balenato della testa di Lautaro, visto che sul suo profilo non ha pubblicato nulla. Doveva avvertire anche gli altri visto che non si sono preoccupati che nelle immagini comparisse l’attaccante.

Ipotesi multa

Evidentemente, non poteva essere normalità per l’Inter. E da viale Liberazione, infatti, è trapelata immediatamente una profonda irritazione. Tanto che l’ipotesi di una multa è stata presa in seria considerazione: nessuna conferma ma nemmeno nessuna smentita, semplicemente «sono cose interne». Insieme all’arrabbiatura, la dirigenza non ha nascosto la delusione per un comportamento che mette in evidenza come Lautaro non abbia compreso la gravita? della situazione, il peso di una sconfitta come quella rimediata a Torino, e ovviamente che, in questo momento, ogni sforzo deve essere dedicato alla ripresa della squadra. Agli occhi della società quella di Lautaro è stata una grave mancanza di rispetto. Tanto più che, come importanza dentro la squadra, ma anche come ingaggio (è nella fascia più alta), l’argentino è uno degli elementi più in vista. E anche per questo motivo dovrebbe stare più attento a quello che fa. Peraltro, la serata non è passata inosservata nemmeno dentro lo spogliatoio. E sembra che pure qualche compagno non abbia gradito.

Ramanzina

L’Inter si è ritrovata nel pomeriggio alla Pinetina. Naturalmente era presente pure la dirigenza. Lautaro, quindi, ha dovuto rendere conto della sua serata. Insomma, c’è stata la classica ramanzina e l’argentino, almeno a parole, ha dato l’impressione di aver capito di aver commesso un errore. Al di là dell’eventuale multa non sono scattati ulteriori provvedimenti. Significa che, qualora questa sera dovesse accomodarsi in panchina, lasciando il posto da titolare a Correa, la scelta sarebbe esclusivamente di natura tecnica, non una punizione.