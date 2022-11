Perisic-Kovacic, Inter nel cuore aspettando il Mondiale

Marcelo Brozovic fatica a riprendersi il posto da titolare nel centrocampo dell’ Inter complici le ottime prestazioni di Hakan Calhanoglu da regista? Non c’è problema, l’anima croata dell’Inter batte anche da lontano. Grazie agli ex.

Missione Qatar 2022 per la Croazia di Brozovic

Al termine della partita contro l’Atalanta, vinta per 3-2, Simone Inzaghi ha anticipato che alla ripresa del campionato dopo il Mondiale Brozovic dovrebbe tornare ad avere un ruolo da protagonista nel centrocampo nerazzurro, ma intanto, a proposito di Mondiale e di Croazia, due illustri ex interisti hanno trascorso la domenica a tifare per la squadra di cui hanno difeso i colori nelle scorse stagioni.

Atalanta-Inter e due spettatori speciali

Si tratta di Ivan Perisic e di Mateo Kovacic, che nella giornata dell’imbarco per il Qatar della nazionale croata, che al Mondiale sarà chiamata al difficile tentativo di bissare la quasi trionfale esperienza del 2018 in Russia, chiusa con la sconfitta in finale contro la Francia, hanno trepidato seguendo proprio la gara dell’Inter sul campo dell’Atalanta. A darne testimonianza è stato Perisic attraverso una Instagram Story efficacemente divisa a metà, con la parte superiore raffigurante un primo piano sorridente dell’attuale esterno del Tottenham e di Kovacic, e quella inferiore con un fermo immagine del match del Gewiss Stadium.

Il passato nerazzurro di Kovacic e Perisic

Del resto Perisic ha lasciato il segno nelle sei stagioni giocate nell’Inter, vincendo tre titoli, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana e toccando vette di rendimento molto elevate in particolare nella scorsa stagione sotto la guida di Simone Inzaghi come in quella precedente, coronata dallo scudetto con Antonio Conte in panchina. Più lontane nel tempo e meno soddisfacente l’avventura all’Inter di Kovacic, in nerazzurro a inizio carriera per due stagioni e mezzo tra il 2013 e il 2015, senza alzare trofei e lasciando il club senza troppi rimpianti prima di affermarsi al Real Madrid e in seguito al Chelsea, conquistando ben quattro edizioni della Champions League e diventando un punto fermo della propria nazioale.