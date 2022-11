Inter, Calhanoglu: "Per lo Scudetto non ci siamo arresi"

Il centrocampista dell' Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai media turchi di TRT SPOR riguardo all' Inter e alla corsa Scudetto che al momento vede i nerazzurri in ritardo di ben 11 punti dalla capolista Napoli .

Calhanoglu sulla corsa Scudetto: "L'Inter non si è arresa"

In questa prima parte di stagione, il turco è stato schierato spesso come play davanti alla difesa per ovviare all'assenza di Marcelo Brozovic. Contrariamente alle previsioni, il turco si è espresso su livelli ottimi, non facendo rimpiangere il collega croato.

Nonostante le buone prestazioni di Calhanoglu, l'Inter ha perso il Derby d'Italia contro la Juventus e ora è distante ben 11 punti dal Napoli, con i partenopei che saranno il primo avversario dei nerazzurri dopo la sosta per il Mondiale.

A TRT SPOR, tuttavia, Calhanoglu confessa di credere ancora nel titolo:

"Il Napoli sta andando molto bene e merita il primato, peraltro la prima partita dopo la sosta sarà contro di loro. Ma noi non ci siamo ancora arresi. In Italia sono migliorato in fase difensiva, mi piace dirigere il gioco. Prima venivo utilizzato come numero 10, ma ora sono contento di giocare in quella zona di campo".