Betis-Inter: Lukaku, Onana e Correa non partiranno per Siviglia

Inter chiamato a una nuova partita amichevole in vista del rientro in campo in Serie A col big-match di San Siro contro il Napoli del prossimo 4 gennaio. Domani, sabato 17 dicembre, la compagine nerazzurra sarà di scena a Siviglia contro il Betis, allo stadio "Benito Villamarin" con fischio d'inizio alle 18.

Betis-Inter, Lukaku e Onana resteranno ad Appiano Gentile Una sfida a cui certamente non prenderanno parte Romelu Lukaku e André Onana. L'attaccante belga e il portiere camerunense, già rientrati a disposizione di Simone Inzaghi, resteranno ad Appiano Gentile per proseguire il loro lavoro fisico post Mondiale posticipando il loro rientro in campo a giovedì 22 dicembre contro la Reggina di Filippo Inzaghi.