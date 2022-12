Dzeko e il gestaccio verso i tifosi della Juve: è arrivata la decisione del giudice

Multe recapitate a Edin Dzeko e all'Inter. Gli episodi risalgono al match del 6 novembre scorso, in cui i nerazzurri di Inzaghi persero per 2-0 a Torino contro la Juve. L'attaccante bosniaco, in quell'occasione, si rese protagonista di un gestaccio nei confronti dei tifosi bianconeri. La società è stata sanzionata per responsabilità oggettiva.

La frustrazione di Dzeko e il gestaccio ai tifosi della Juve Chiaramente frustrato dal risultato in campo e forse innervosito dagli insulti provenienti dagli spalti, a un certo punto Dzeko si toccò i genitali in segno di offesa al pubblico juventino. Per questo motivo, dovrà pagare una multa di 5 mila euro. L'Inter dovrà versare la stessa somma per responsabilità oggettiva. I provvedimenti sono stati emessi dopo un accordo di patteggiamento.