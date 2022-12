Mihajlovic, Conte: "Guerrieri si nasce e tu lo sei sempre stato"

In campo e sulla panchina si sono dati battaglia tante volte, ma adesso Sinisa Mihajlovic ha perso la più importante: quella per la vita. Antonio Conte non potrà più sfidare in futuro il tecnico serbo, che in giornata è deceduto all'età di 53 anni a causa della leucemia. Tra i tanti messaggi d'addio da parte di giocatori e allenatori, non poteva mancare quello dell'attuale mister del Tottenham.