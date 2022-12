Inter, Marotta: "Ci aspettiamo cose importanti da Lukaku"

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a margine della cena di Natale del club nerazzurro: "Si è appena conclusa una pagina bellissima del calcio a dimostrazione di come sia un fenomeno di aggregazione bellissimo. È normale che noi vogliamo ricominciare con la voglia di toglierci grandi soddisfazioni. Per Inzaghi nulla è precluso? Una società come l'Inter per la storia che rappresenta non può che essere ambiziosa. Non siamo superbi ma ambiziosi. Dobbiamo essere capaci di essere competitivi contro un avversario come il Napoli che finora ha dimostrato di essere il più forte".