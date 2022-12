Inter, Ausilio: "Rinnovo Skriniar? Il ragazzo faccia le dovute riflessioni"

Dopo aver ritirato il premio Maestrelli , il ds dell' Inter Ausilio ha rilasciato alcune dichiarazioni su Skriniar : "Rinnovo? C'è sempre ottimismo, per chi fa questo lavoro ci dev'essere. Stiamo negoziando, parlando, abbiamo fatto un'offerta importante. Bisogna prendersi il tempo giusto perché il ragazzo e il suo entourage faccia le dovute riflessioni. Quello che posso constatare è la professionalità che ha Skriniar, tutti i giorni, durante gli allenamenti. È stramotivato, concentrato sull'Inter, poi per quel che riguarda il contratto ci sono persone che stanno lavorando".

Ausilio e il mercato in entrata

Sul mercato in entrata, Ausilio non ha dubbi: "Abbiamo una squadra competitiva, il mercato sarà fatto con i rientri di Brozovic, Lukaku, Lautaro motivato dal Mondiale, di Correa che dovrebbe stare bene. La loro assenza ci aveva tolto delle risorse, avremo tre campioni in più, con qualche alternativa. Gosens? Sto rivedendo quello dell'Atalanta, con una gamba importante, sta bene fisicamente. È stato fermo tanto, ha fatto fatica a ritrovare la condizione".

Lukaku e Onana, il parere di Ausilio

Infine, Ausilio ha concluso parlando di Lukaku e Onana, tornati delusi dal Mondiale in Qatar: "Il primo sa che è un'altra pagina. Ora deve pensare solo all'Inter, lo vedo concentrato. Al secondo non ho chiesto cosa sia successo, l'importante è che sia concentrato con l'Inter".