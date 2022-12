Festa di Natale dell'Inter: la frase sul mercato di Zhang e il siparietto con Ausilio

Festa di Natale dell' Inter con il presidente Steven Zhang assoluto grande protagonista nel ruolo di cantante e di cabarettista. Il clima in casa nerazzurra sembra molto buono, nonostante dal 4 gennaio bisogni provare in tutti i modi a recuperare qualche punto al Napoli capolista e la posizione in classifica non sia brillante.

Zhang ha preso il microfono da autentico show-man e sul palco si è messo a cantare 'Noi siamo l'Inter', l'inno che accompagna spesso la squadra nel prepartita a San Siro. Ma non è finita qui. Zhang voleva che i giornali oggi parlassero assolutamente di lui per le sue performance alla festa natalizia.

Sempre microfono in mano, in inglese, ha scatenato l'ilarità generale con una battuta: “Sono felice perché compio 18 anni e poi ricordo a tutti voi di lasciare 5 euro all'uscita che così li giro a Piero Ausilio per il mercato di gennaio”. A quel punto, sentitosi chiamato in causa, il direttore sportivo ha bonariamente sgridato il suo presidente: “Sei qui da sette anni e ancora non parli l'italiano. Parla italiano!”. Ancora risate tra il pubblico.