Morto Rinaldo Ghelfi: il cordoglio dell'Inter

E' venuto a mancare questa mattina Rinaldo Ghelfi, dirigente dell'Inter durante la gestione di Massimo Moratti. Ghelfi è stato membro del Consiglio d'Amministrazione nerazzurro fino al 2014. Non appena appresa la notizia, naturalmente, la società presieduta da Steven Zhang ha emesso un comunicato in cui esprime la vicinanza ai familiari e la tristezza per la scomparsa.