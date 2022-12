Inter, Modric sfida Zanetti per un record di longevità

Anche nel Mondiale in Qatar, Luka Modric si è confermato uno dei migliori giocatori al mondo e probabilmente ancora il più forte nel suo ruolo. Il centrocampista del Real Madrid ha concluso un 2022 da favola, con la vittoria della Champions League , della Liga e col terzo posto della Croazia in Coppa del Mondo. Adesso, l'ex Pallone d'Oro vuole cominciare il nuovo anno col trionfo del Mondiale per Club a febbraio.

Modric sfida Zanetti

Modric vorrebbe regalare al Real Madrid l'ennesimo trionfo e conquistare un primato: con un gol infatti, il croato diventerebbe il calciatore più anziano a segnare al Mondiale per Club se riuscisse a timbrare il cartellino in una delle due partite che attendono i Blancos. Un record che per ora appartiene all'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti, che nel 2010 segnò in semifinale ai coreani del Seongnam all'età di 37 anni e 4 mesi. Modric, in caso di realizzazione, avrebbe 37 anni e poco più di 5 mesi.