Lukaku crede allo scudetto: "Nulla è impossibile, voglio restare all'Inter"

“Voglio restare qui”

Il percorso dei nerazzurri riprenderà con la sfida al Napoli che fin qui ha dominato il campionato. “Spalletti ha fatto un ottimo lavoro - sottolinea Lukaku - il Napoli è in un bel momento, ho visto molte delle loro partite e devo dire che giocano molto bene. Abbiamo rispetto, ma non abbiamo paura". Al di là del momento, il centravanti guarda al futuro. “Spero di restare - afferma ai microfoni di Sky Sport - faro’ di tutto per l'Inter, ora quel che mi resta è dare tutto me stesso per cercare di vincere”.