Inzaghi furioso contro l'arbitro: "C'è stato un errore molto grave"

MONZA - Simone Inzaghi è una furia dopo il pareggio beffa contro il Monza che ha rallentato la scalata in classifica dell'Inter dopo la vittoria contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro, raggiunto al 93' dal colpo di testa di Caldirola che ha firmato il 2-2, si è scagliato contro il gol annullato ad Acerbi per un fallo in area di Gagliardini. L'arbitro Sacchi ha infatti fischiato immediatamente il fallo, molto dubbio, prima ancora che il pallone entrasse in porta.