Inzaghi lancia l’Inter: “Supercoppa speciale, vogliamo riscattare il derby perso in campionato”

RIAD (Arabia Saudita) - Una rivincita per ritrovare il sorriso. L’Inter di Inzaghi cerca riscatto nella finale di Supercoppa italiana, la squadra nerazzurra è la detentrice del titolo, e intende difendere il trofeo conquistato lo scorso anno contro la Juventus. Il tecnico appare fiducioso: "Ho avuto la fortuna di giocare tante finali, sia da giocatore che da allenatore - ammette l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi - alcune ne ho perse, ma fortunatamente ne ho vinte di più. Le finali sono partite a sé, ci saranno tanti momenti nella sfida stessa in cui dovremo essere bravi a gestire situazione. Il mio augurio è che la mia squadra sia in grado di restare sempre in partita. E’ un derby importantissimo - continua Inzaghi - nella storia Inter e Milan si sono incontrate soltanto due volte in finale. Sarà la terza occasione in cui c’è un trofeo in palio, sarà un derby speciale”.

Voglia di riscatto Le ultime sconfitte rimediate contro il Milan alimentano la voglia di riscatto in casa nerazzurra. “Il derby è una partita particolare - sottolinea il tecnico interista - in passato abbiamo vinto e abbiamo perso. In Coppa Italia lo scorso anno abbiamo vinto nettamente E’ una partita che spesso viene decisa dagli episodi. Quest’anno, in campionato non meritavamo di perdere: l’Inter avrebbe meritato altro rispetto alla sconfitta. Ora abbiamo voglia di riscattarci”. Dubbi di formazione Inzaghi ha ancora un paio di allenamenti per decidere lo schieramento iniziale. Il tecnico ha almeno un paio di dubbi. “Darmian sta facendo bene - sottolinea Inzaghi - è una grandissima risorsa. Ma Dumfries dopo il Mondiale sta tornando ai suoi livelli. Lukaku? Si è allenato parzialmente in gruppo, la mia speranza è che possa lavorare senza avvertire dolore. cosa che non è successa dopo la partita con il Parma. Se non dovesse recuperare per questa finale, abbiamo speranze per la partita contro l’Empoli. Ho qualche dubbio di formazione che mi porterò dietro fino alla fine”.