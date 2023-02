Inter, Inzaghi glaciale su Skriniar: "Vedrò se utilizzarlo"

MILANO - L'Inter batte l'Atalanta a San Siro e centra la semifinale di Coppa Italia nella serata dell'esclusione di Skriniar, che a giugno andrà al Psg. Proprio su questa scelta e sul futuro del difensore Inzaghi si è espresso alla fine della partita: "Oggi ho pensato di escluderlo per lasciarlo tranquillo, ma non c'è alcun problema. Fino al 30 giugno sarà un giocatore dell'Inter, è un professionista e poi di volta in volta deciderò se e come utilizzarlo", ha spiegato Inzaghi a Mediaset.