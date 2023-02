Inzaghi: "Conceicao? Alla Lazio un ottimo compagno di squadra"

MILANO - L'ottavo di finale di Champions League tra Inter e Porto , in programma domani allo stadio Meazza, sarà anche la sfida tra due ex colonne della Lazio che nella stagione 99-00 portò a casa lo scudetto: Simone Inzaghi , attuale tecnico nerazzurro e Sergio Conceicao , che guida i portoghesi. "Sergio lo rivedrò con molto piacere, è stato un ottimo compagno di squadra con cui ho condiviso vittorie alla Lazio. E' un ottimo allenatore, sta facendo grandissime cose. Gioca un calcio fisico e tecnico", ha detto Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia.

"Queste gare ti fanno crescere"

Inzaghi ha elencato le qualità del Porto. "E' una squadra molto forte e viene da dieci vittorie di fila. Ha giocatori di qualità. Un paio sono in dubbio, ma indipendentemente da chi gioca Sergio è stato bravissimo a dare grande organizzazione alla squadra". Il tecnico dell'Inter si aspetta una gara equilibrata: "Un ottavo è diverso da una partita di qualificazione. Dovremo affrontarla al meglio e sappiamo della difficoltà che affronteremo. E' un avversario abituato a queste partite. Troverà un'Inter che sta bene, in salute e vuole giocarsela al meglio. Una favorita? Non lo so, sappiamo che affrontiamo una squadra che gioca spesso ottavi o quarti. Hanno tanta qualità, un attaccante che è il miglior assistman della Champions. Bisognerà prestare massima attenzione. Anche lo scorso anno contro il Liverpool è stata una grandissima palestra. Queste gare ti fanno crescere".