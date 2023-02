Inter, l'ex Quaresma avverte: "Il Porto? Ha giocatori di grande esperienza"

LISBONA (PORTOGALLO) - Mancano poco più di 48 ore all'attesa sfida di andata degli andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Porto. L'approdo ai quarti, per gli uomini di Simone Inzaghi, è un obiettivo concreto ma l'avversario, i campioni di Portogallo allenati da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Sergio Conceicao, venderanno cara la pelle. Ne è convinto un doppio ex della sfida, Ricardo Quaresma: "Nel Porto nessuno si sente inferiore a nessuno, né pensa di non lottare fino alla fine", dichiara l'ex centrocampista nerazzurro, intervistato dal quotidiano 'O Jogo'.