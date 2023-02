"Non sei alle elementari, fai il serio!". Il duro rimprovero a Brozovic nella rifinitura dell'Inter

MILANO - Gran parte della stagione dell'Inter passa per la partita fondamentale contro il Porto, gara valida per l'andata degli ottavi di Champions League. Proseguire il cammino nella coppa è un obiettivo prioritario per il club, che vuole il massimo dai suoi giocatori. Così come pretendono molto Inzaghi e il suo staff in campo durante l'allenamento, non si può sbagliare. Ecco perché, durante la rifinitura pre Porto, un assistente del tecnico ex Lazio ha rimproverato severamente Brozovic: "Non sei alle elementari, cerca di fare il serio". È stato redarguito così il centrocampista, reo di aver calato la concentrazione durante un esercizio di riscaldamento.