Inter, Marotta: "Inzaghi ha la nostra fiducia ma deve fare di più"

MILANO - Il Bologna ha inflitto all'Inter la settima sconfitta in questo campionato, riportando in primo piano i problemi di una squadra che non riesce a trovare continuità e ad esprimersi ai massimi livelli. Sul cammino dei nerazzurri e sul ko contro i rossoblù sono arrivate anche le parole di Marotta, dopo le dichiarazioni di Inzaghi: "Il percorso di questi anni è soddisfacente, ma la squadra e l'allenatore devono fare di più per risolvere il problema della continuità. Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro ad Appiano, in un confronto diretto, trovare il rimedio a questa problematica", ha spiegato l'ad a Sky Sport.