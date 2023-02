Inter, Inzaghi: "Io il primo responsabile. Tradito dalla squadra? Mi dispiace perché..."

BOLOGNA - "Abbiamo approcciato male, abbiamo fatto un primo tempo non da Inter". Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha analizzato nel post-partita il ko della sua squadra a Bologna. "Abbiamo trovato una squadra in salute - aggiunge Inzaghi - nel secondo tempo quando soffrivamo meno abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere, dovevamo fare di più". Dopo la vittoria preziosa in Champions contro il Porto, l'Inter a Bologna è parsa piuttosto spenta: "Se si vanno a vedere le partite, dopo la Champions abbiamo spesso qualche problema. Poi lontano da San Siro il problema si accentua ancora di più e dobbiamo cercare di fare meglio. Il primo tempo di oggi è stato insufficiente. Nel secondo tempo siamo andati meglio ma nel momento in cui avevamo creato i presupposti per vincere la partita, abbiamo preso gol".