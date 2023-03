Inter, Inzaghi sull'arbitro: "Da rivedere alcuni episodi, merito suo se..."

MILANO - Dopo la brusca frenata a Bologna, l'Inter torna alla vittoria in campionato. A San Siro contro il Lecce decidono le reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Nel post-gara ha parlato così il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi: "Abbiamo fatto una ottima partita con l'approccio giusto e senza abbassare l'intensità nell'arco della gara. Il secondo gol ci ha facilitato le cose, è stata una vittoria meritata contro una squadra che ha dato fastidio a molti. Siamo stati intensi e determinati. Nonostante qualche imprevisto non ci siamo mai disuniti restando sempre squadra". Sul Lecce: "Il Lecce è una squadra aggressiva, avevamo bisogno di grande mobilità. I ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati dall'inizio alla fine". "Rimpianti per il primo posto? Sappiamo che potevamo fare di più, ma in questi 18 mesi abbiamo fatto cose buonissime. Dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione come abbiamo fatto stasera - aggiunge Inzaghi -. Episodi dubbi in area del Lecce con l'arbitro che ha lasciato proseguire? Sarà da rivedere, ma penso che abbia fatto una gara di personalità, portando la partita al termine senza ammonizioni. Chiaramente è merito dell'arbitro".