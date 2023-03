Inter, il comunicato su Calhanoglu: condizioni e tempi di recupero

MILANO - Lo stop di Hakan Calhanoglu in occasione del match giocato con la sua Turchia contro la Croazia ha lanciato l'allarme in casa Inter. Il centrocampista turco è dovuto uscire al 38' del primo tempo nel secondo match valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Questa mattina Calhanoglu si è sottoposto a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Il club nerazzurro ha aggiornato sulle condizioni del giocatore tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.