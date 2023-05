Mourinho, applausi e baci ai tifosi dell'Inter: ecco cosa è successo

ROMA - Applausi e standing ovation, il saluto dei tifosi dell'Inter all'indimenticato José Mourinho è come al solito pieno di riconoscenza. E con altrettanta gratitudine Mou ha risposto con baci d'affetto sincero al suo vecchio pubblico, quello a cui nel 2010 ha regalato il sogno del Triplete. Si è conclusa anche così Roma-Inter: dopo il discorso dello Special One alla sua squadra e la camminata verso la Sud per ringraziarla dell'incitamento continuo, Mourinho non ha dimenticato di salutare il settore ospiti, che ha ovviamente ricambiato con grande calore.