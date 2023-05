Diretta Roma-Inter 0-1: segui la partita LIVE

Aggiorna

Roma e Inter si sfidano in un scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi di Mourinho sono reduci dal pareggio contro il Monza e si trovano a due punti di distanza dai nerazzurri di Inzaghi, che nello scorso turno hanno travolto il Verona. Segui la cronaca della partita in diretta.

18:50 45'+5- Si chiude il primo tempo Il signor Maresca manda le squadre negli spogliatoi, primo tempo tutt'altro che spettacolare, che l'Inter chiude avanti 1-0 sulla Roma grazie al gol di Dimarco. 18:45 45'- Segnalato il recupero Scade il tempo regolamentare, il quarto uomo segnala 4' di reccupero 18:40 40'- Occasione per Ibanez Reagisce la Roma, punizione di Pellegrini che pesca Ibanez, il cui colpo di testa finisce sopra la traversa. 18:35 35'- Problemi per Bastoni Non si è praticamente giocato dopo il gol dell'Inter, problemi per Bastoni che ha bisogno delle cure del caso. 18:33 33'- Inter in vantaggio! Dumfries trova sul secondo palo Dimarco che batte Rui Patricio! Inter in vantaggio! 18:30 30'- Cresce l'Inter, arriva il primo ammonito E' cresciuta in questi minuti l'Inter, che trova la sua prima conclusione con Calhanoglu, tiro centrale però che non crea problemi a Rui Patricio. Mancini il primo ammonito del match. 18:25 25'- Belotti osservato speciale Il gallo Belotti spaventa la Roma accasciandosi a terra per qualche istante, poi si rialza e prova a corricchiare, quasi a testare il problema. La panchina giallorossa monitora la situazione. 18:20 20'- Qualche problema per Lukaku Gioco fermo per qualche minuto per soccorrere Lukaku, che poi si riprende e torna in campo. 18:18 13'- Pellegrini vicino al gol! Pellegrini a botta sicura, Onana toglie il pallone da sotto la traversa e salva il risultato! 18:15 15'- Si fa vedere l'Inter I nerazzurri conquistano il primo corner con un tiro deviato di Brozovic, la parabola di Dimarco finisce tra le braccia di Rui Patricio. 18:10 10'- Roma ancora propositiva Gioco spezzettato, con l'Inter che per qualche minuto era sembrata destarsi, ma è ancora la Roma ad apparire più viva. 18:05 5'- Buon impatto della Roma Avvio di personalità dei giallorossi, subito alla conclusione con Pellegrini, che non trova la porta. 18:00 1'- Via a Roma-Inter! Il signor Maresca fischia l'inizio, via a Roma-Inter! 17:55 Squadre in campo, tutto pronto all'Olimpico Squadre in campo all'Olimpico, tutto pronto per il fischio d'inizio. Striscione sugli spalti: "Mouratelo a Trigoria". 17:50 Ovazione per Mourinho Ovazione da parte dei tifosi giallorossi allo Stadio Olimpico al nome di José Mourinho. 17:48 Mourinho: "Dybala ci può aiutare 10 minuti" "Abbiamo perso Celik con quel rosso, abbiamo recuperato Matic dalla squalifica. Belotti farà uno sforzo per darci una mano importante. Magari in una situazione con così limiti, che la partita si sente che stia lì nei limiti, magari Paulo ci può aiutare 10 minuti. Wijnaldum, Smalling, El Shaarawy stanno in panchina perché vogliamo essere insieme. Però nessuna possibilità". 17:35 Roma, l'appello dei tifosi per Mourinho Tutto l’Olimpico invoca lo Special One, il tecnico tra i tentennamenti sul futuro compatta la squadra. (LEGGI TUTTO) 17:25 I videomessaggi dei Campioni dell'83 Chi non è potuto essere presente per la cerimonia dello Scudetto del 1983, ha comunque voluto lasciare un videomessaggio. Herbert Prohaska: “È stato il più bell’anno della mia carriera, abbiamo vinto poco ma grazie a voi, alla Sud, quello l’abbiamo vinto alla grande”. Carlo Ancelotti: “Ciao ragazzi della Curva Sud, Roma e la Roma mi hanno cresciuto, quella soddisfazione e quel ricordo rimarrà sempre, vi auguro il meglio e forza Roma”. Paulo Roberto Falcao: “È sempre un’emozione unica festeggiare questo giorno speciale, ogni volta che torno sono circondato da un grande affetto. La Roma campione d’Italia e fare felici i romanisti è stata la cosa che più ha contato, la realizzazione di un’impresa. Ci siamo riusciti. Oltre all’allenatore, ai giocatori, allo staff, il merito è stato il vostro. Un tifo impressionante. Un abbraccio”.

17:20 Inter in un ottimo momento Sorride invece la squadra di Inzaghi, che è reduce da tre vittorie consecutive (Empoli, Lazio e Verona) ed ha scalato la classifica tornando tra le favorite per un posto in Champions League. Il Milan, ora al quarto posto, è a un solo punto e sempre contro i rossoneri ci sarà l'euroderby nella semifinale di Champions League. 17:15 Roma a caccia di riscatto Situazione complicata per la squadra di Mourinho, che ha conquistato solo due punti nelle ultime tre gare con una sconfitta (Atalanta) e due pareggi (Milan e Monza). La zona Champions League è ancora alla portata, con anche l'impegno Bayer Leverkusen di giovedì, valido per l'andata della semifinale di Europa League. 17:10 Problemi per il settore ospiti Problemi sulla linea ferroviaria per i tifosi dell'Inter, che potrebbero tardare per l'arrivo allo stadio Olimpico. 17:05 Olimpico, giro di campo con i campioni del 1983 Il club giallorosso ha organizzato una cerimonia per celebrare lo Scudetto del 1983. I campioni di quella squadra si sono concessi un giro di campo: presente Bruno Conti, Falcao in videochiamata.

17:00 Lotta Champions, la classifica dopo Milan-Lazio Dopo la vittoria del Milan contro la Lazio, ecco come è cambiata la classifica di Serie A in ottica Champions League, con anche la sfida tra Atalanta e Juve in programma. 2° - Lazio 64 punti

3° - Juve* 63 punti

4° - Milan 61 punti

5° - Inter* 60 punti

6° - Atalanta* 58 punti

7° - Roma* 58 punti 16:55 Roma, come sta Dybala: le condizioni La sua condizione atletica non è ancora ottimale: Paulo Dybala lavora, migliora a Trigoria e vuole essere pronto per le prossime sfide della stagione tra campionato ed Europa League. L’obiettivo dell’argentino, che oggi partirà dalla panchina, è proprio il match di giovedì prossimo contro il Bayer Leverkusen. (LEGGI TUTTO) 16:47 Roma-Inter, le formazioni ufficiali ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Belotti. All. Mourinho. INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi. 16:46 Roma-Inter, statistiche e curiosità La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella sua storia in Serie A: 75 in 179 sfide, completano il quadro 54 pareggi e 50 successi giallorossi. L’Inter è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (4V, 6N), l’unico successo giallorosso nel periodo risale però alla gara d’andata dello scorso 1 ottobre. Paulo Dybala ha segnato quattro reti nelle sue ultime cinque sfide contro l’Inter in campionato, dopo che l’attaccante della Roma non aveva realizzato alcun gol nelle sue prime 10 gare contro i nerazzurri in Serie A. Lautaro Martínez conta 19 gol in questo campionato, dopo i 21 di quello passato: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo due giocatori dell’Inter hanno segnato almeno 20 reti in due stagioni di fila nella competizione, Romelu Lukaku (2019-20 e 2020-21) e Mauro Icardi (2016-17 e 2017-18). 16:45 Roma-Inter, le probabili formazioni ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Solbakken, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: 99 Svilar, 63 Boer, 60 Keramitsis, 2 Missori, 20 Camara, 68 Tahirovic, 26 Louakima, 27 Falasca, 62 Volpato, 8 Pisilli, 25 Wijnaldum, 11 Belotti, 21 Dybala. Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Wijnaldum, Llorente, El Shaarawy. Squalificati: Celik. Diffidati: Dybala, Ibanez. INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 47 Fontanarosa, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 46 Zanotti, 14 Asllani, 5 Gagliardini, 22 Mkhitaryan, 45 V.Carboni, 9 Dzeko, 10 L.Martinez. Indisponibili: Skriniar, Gosens, D’Ambrosio. Squalificati: -. Diffidati: Dumfries, Acerbi, Mkhitaryan. Stadio Olimpico - Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA