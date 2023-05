Milan-Inter, diretta Inzaghi: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

MILANO - Simone Inzaghi è pronto a disputare la sua prima semifinale di Champions League. Il tecnico dell'Inter presenta in conferenza stampa, il derby con il Milan di Stefano Pioli. In palio la finale di Istanbul.

Le parole di Di Marco

"Come tutti i derby, è sempre bello giocarli - sottolinea il difensore dell'Inter - è una semifinale di Champions League, sono contento di esserci, voglio godermela. Il MIlan ha dimostrato di aver passato due turni difficili contro il Tottenham e il Napoli, sono campioni d'Italia in carica, sappiamo cosa ci aspetta domani. Noi vogliamo dimostrare ciò che valiamo. Gol? Tutti i gol sono importanti, al di la delle marcature personali, l'unica cosa che conta sono i risultati della squadra. Sapevamo di avere un girone difficile in Champions League, sul campo abbiamo dimostrato quello che valiamo facendo risultati importanti contro il Barcellona. Siamo arrivati a questo punto, e lo abbiamo meritato".

Quinto incrocio in Europa

Questa sarà la quinta volta che Milan e Inter si affrontano in competizioni europee, con i rossoneri imbattuti nelle precedenti quattro sfide (2V, 2N). Le due squadre si erano incrociate in precedenza in questa fase della Champions League nel 2002-03, quando il Milan si qualificò per la finale, grazie al gol in trasferta (1-1 il risultato complessivo).

Milan-Inter, tutto pronto per la conferenza di Inzaghi

Tutto pronto per l'inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro parlerà della sfida contro il Milan, valevole per la semifinale di Champions League

