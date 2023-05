Milan, Pioli: "Inter favorita? Per gli altri" E su Leao...

MILANO - Vigilia dell'euroderby di Champions League, tra Milan e Inter. Una sfida affascinante e molto sentita da entrambe le tifoserie, che in Europa non si scontravano da ben 20 anni (semifinale Champions 2003). In casa rossonera come consuetudine è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Stefano Pioli . Ecco le sue parole: "Ci vorrà un grande spirito contro l'Inter? Credo che lo spirito della squadra in questa stagione non sia mai venuto meno. Ovviamente serve anche qualità, attenzione e determinazione. Le condizioni di Leao? Ha lavorato sul dritto, domani proverà a spingere e poi vedremo. Se sta bene gioca. Io vado a letto tranquillo stasera. Sarà Rafa e il dottore a comunicarmi le condizioni. Ripeto, se Leao starà bene sarà convocato, se non starà bene non sarà convocato".

Pioli: "Vogliamo superare l'ultimo step prima della finale, motivazioni al massimo"

"In Champions -continua Pioli- non abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo fatto un grande percorso. Vogliamo superare l'ultimo step per arriva in fondo, le motivazioni sono al massimo. Come cambierà il Milan senza Leao? Ogni allenatore punta a giocare con i suoi migliori giocatori. Leao ha caratteristiche uniche, se non ce la farà giocheremo con giocatori con altre caratteristiche. L'apporto di San Siro quanto inciderà? Ci aspettiamo un San Siro strapieno e con grande energia. Cercheremo di prendere queste energie e metterle in campo dal primo all'ultimo minuto. Saelemaekers? In allenamento lo spesso utilizzato a sinistra, con Brahim a destra. Si è sempre espresso bene in quel ruolo, sa andar profondo, rientrare in mezzo al campo e ha anche un ottimo tiro quando riesce ad accentrarsi ".