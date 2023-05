Inter-Milan: dove vederla in tv

Partita: Inter-Milan

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Pay TV Streaming: Mediaset Infinity, Sport Mediaset, Sky GO, NOW TV

Inter-Milan orari e canali

Inter-Milan, gara valida per il ritorno delle semifinali di Champions League, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza/ San Siro e sarà trasmesso in diretta su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Dove vedere Inter-Milan in diretta TV

Inter-Milan, sarà trasmessa in tv, in chiaro e gratis, su Canale 5. In alternativo l'euroderby potrà essere seguito sui canali Sky: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Inter-Milan dove vederla in streaming

Inter-Milan, gara valida per il ritorno delle semifinali di Champions League, sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity. Basterà accedere al sito o scaricare l'app oppure collegandosi al sito di Sport Mediaset. Per gli abbonati Sky ci sarà la possibilità di seguire la partita su Sky GO. Inter-Milan sarà visibile in diretta streaming anche su NOW TV. Tramite il pacchetto "Calcio", basterà selezionare il match.

Inter-Milan in Diretta: la cronaca

Si torna a San Siro per la decisiva sfida di ritorno in semifinale di Champions League. Inter e Milan saranno una di fronte all'altra dopo il match d'andata a tinte nerazzurre. La squadra di Simone Inzaghi ha avuto la meglio su quella di Pioli con un 2-0 firmato dalle reti di Dzeko e Mkhitaryan. Con il match di stasera saranno cinque i derby disputati in stagione. In campionato una vittoria a testa (3-2 Milan all'andata, 1-0 Inter al ritorno), nella finale di Supercoppa Italiana netto successo dell'Inter (3-0). Qui le probabili formazioni.

Inter-Milan, segui la diretta sul nostro sito