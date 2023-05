L'Inter in finale di Champions rovina il matrimonio: lo sfogo della sposa è virale

Traguardo storico raggiunto dall' Inter di Simone Inzaghi , che battendo il Milan in semifinale ha conquistato la finale di Champions League contro il Manchester City . Un risultato che ha fatto esplodere di gioia i tifosi nerazzurri, già proiettati al 10 giugno , per la finale all' Ataturk Olympic Stadium di Istanbul in Turchia. Una data che rischia di rovinare ... un matrimonio!

Inter in finale di Champions, lo sfogo della sposa

Su un celebre sito dedicato ai matrimonia una sposa, con il matrimonio in programma proprio il 10 giugno, si è sfogata per la finale di Champions League: "Ciao a tutte! Mi sposo il 10 giugno 2023 e per ironia della sorte quel giorno c'è la finale di Champions League... E per ancora più ironia della sorte in finale c'è l'Inter, la squadra del mio futuro marito... Lui dice che non gli importa di guardare la partita quel giorno ma insiste nel mettere una TV in sala per gli altri ospiti dicendo che ci faccio una brutta figura se non la metto. Onestamente per me la brutta figura la fa chi ad un matrimonio, per di più del proprio figlio, nipote, amico si estranea e guarda la partita invece di festeggiare. Sono io la strana? Che ne pensate?".