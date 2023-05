Inter, la Curva Nord attacca il club sui biglietti: il duro comunicato

MILANO - Clima teso in casa Inter. Gli ultras nerazzurri hanno infatti accusato il club di non averli privilegiati rispetto agli altri tifosi in merito alla vendita dei tagliandi per l'attesa finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City in programma il prossimo 10 giugno. La Curva Nord interista auspica una soluzione che, se non dovesse essere trovata, potrebbe portare il tifo organizzato interista a una decisa presa di posizione già in occasione della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina di questa sera allo stadio Olimpico di Roma.