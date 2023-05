Guardiola, ossessione Champions: "Inter? Dall'Italia mi dicono che..."

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il 10 giugno , data della finale di Champions League , si avvicina sempre di più e il tecnico del Manchester City , Pep Guardiola , non ha altri pensieri che per lo storico appuntamento di Istanbul. Nella conferenza stampa che precede la partita di Premier League contro il Brighton di De Zerbi , il tecnico spagnolo si è soffermato sulle difficoltà che l' Inter di Simone Inzaghi può creare ai suoi ragazzi. Ecco cosa ha confessato.

Guardiola teme l'Inter: "Ho chiamato in Italia..."

"Ho cominciato a guardare qualche minuto dell'Inter, qualche situazione di gioco, e sono rimasto davvero impressionato", è il commento dell'allenatore spagnolo sui nerazzurri. "Mi hanno impressionato per quello che fanno, per il loro linguaggio del corpo". L'ex Barcellona è rimasto colpito dal modo di intendere il calcio dei nerazzurri tanto da chiedere alcuni consigli sulla squadra di Inzaghi ad alcuni suoi amici italiani: "Dopo aver cominciato a guardarli ho chiamato degli amici che vivono in Italia per chiedergli un parere sull’Inter: mi hanno detto tutti di stare all’erta perché fanno sul serio. Non c’era bisogno che me lo dicessero: l’avevo già capito guardando quei pochi minuti, quelle situazioni di gioco".