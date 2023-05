Serie A, premio miglior centrocampista: Barella, Rabiot e Milinkovic i candidati

Come accade al termine di ogni stagione, anche quest'anno la Lega Serie A ha diramato la lista dei candidati al premio "miglior centrocampista" del campionato italiano . La top 3 per questo reparto è stata comunicata dopo quella degli Under 23 (Fagioli, Baldanzi, Scalvini), dei portieri (Di Gregorio, Vicario e Skorupski) e dei difensori (Kim, Di Lorenzo, Theo Hernandez). Al premio individuale concorranno tre giocatori di Juve, Lazio e Inter: Rabiot , Milinkovic-Savic e Barella .

Miglior centrocampista Serie A: Barella, Milinkovic-Savic e Rabiot i candidati

Per il premio "miglior centrocampista" di Serie A, la Lega ha selezionato tre candidati da Juve, Inter e Lazio. Tra i bianconeri è stato scelto Adrien Rabiot, che avrebbe la possibilità di vincere per la prima volta questo premio dopo aver realizzato 8 gol e 4 assist in campionato. Potrebbe invece ripetersi Nicolò Barella, già premiato dopo la vittoria dello Scudetto 2020/21: in stagione il nazionale azzurro conta 6 reti e 7 passaggi vincenti. Anche Sergej Milinkovic-Savic è stato insignito di questo titolo nella stagione 2018/19 e punta a ripetersi dopo 4 anni, con ben 9 gol e 8 assist messi a referto.