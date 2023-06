Haaland sfida l'Inter: "Il City mi ha preso per vincere la Champions"

"Vincere la Champions League è il motivo per cui mi hanno comprato, è inutile nasconderlo". Sono le parole di Erling Haaland in un'intervista alla BBC sulla sempre più vicina finale contro l'Inter. "Io farò il possibile per cercare di realizzare il mio sogno più grande, ma so che non è facile, sia in FA Cup che in Champions. Ci aspettano due finali contro due buone squadre che faranno di tutto per distruggere i nostri sogni. Avranno grandi motivazioni e dobbiamo averne altrettante noi. Se giochiamo al massimo delle nostre possibilità abbiamo buone chance di ottenere il risultato che vogliamo".