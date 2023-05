Costacurta dà un consiglio all'Inter sulla Champions: c'entra il suo Milan

L'ex giocatore del Milan Costacurta ha voluto dare un consiglio all'Inter in vista della finale di Champions League. Lo storico difensore rossonero ha infatti ricordato la partita del 1993, quella che vedeva la sfida tra la squadra di Capello e il Marsiglia , facendo un paragone con quello che sarà il match tra Manchester City e Inter .

Manchester City-Inter, Costacurta sulla finale di Champions League

Dopo la vittoria con l'Atalanta in campionato solo il match contro il Torino separa l'Inter dall'attesa finale di Champions League contro il Manchester City. I nerazzurri arrivano al match da sfavoriti vista l'incredibile rosa di Haaland e compagni, freschi della vittoria della Premier League. Nonostante questo però l'ex giocatore del Milan Costacurta ha voluto dare un consiglio ai nerazzurri ricordando la finale rossonera contro il Marsiglia del 1993, affermando: "Io giocavo nell'altra squadra di Milano e nel 93 affrontammo tutte le partite prima della finale e le vincemmo tutte: 23 gol fatti e 1 subito, quindi tipo il Manchester City. Arrivammo in finale creando tantissimo nel primo tempo e su una palla inattiva, stranamente dove l'Inter è forte, prendemmo gol da Bolì. Credo che tirammo in porta 26 volte contro 1 e vinse il Marsiglia".