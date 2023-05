Inter-Atalanta diretta: ora LIVE la partita di oggi

MILANO - Inter e Atalanta si sfidano a San Siro (calcio d'inizio alle 20:45) in un match chiave per la qualificazione alla prossima Champions League . Dopo il ko contro il Napoli , la squadra di Inzaghi è riuscita a vincere la seconda Coppa Italia consecutiva e vuole chiudere ogni discorso contro i ragazzi di Gasperini che sono tornati prepotentemente in corsa per l' Europa che conta. Segui la partita in diretta.

20:30

Gosens: "Oggi vale quanto la Coppa Italia"

"Per noi questa partita vale quanto la Coppa Italia, non è una frase fatta". Così Robin Gosens presenta ai canali ufficiali dell'Inter il match contro l'Atalanta, sua ex squadra. "Vogliamo chiudere il discorso quarto posto oggi senza aspettare l'ultima giornata. Queste partite sono sempre decise dai dettagli, loro sono molto mobili e palleggiano bene, sarà fondamentale interpretare bene i ruoli. Vogliamo partire subito forte a differenza di quanto fatto con la Fiorentina dove siamo scesi in campo in ritardo. C'è grande stima da parte mia per l'Atalanta che mi ha reso il giocatore che sono oggi, ma oggi penso all'Inter".

20:25

Gasperini: "Inter? Partita difficile"

Intervistato da Sky, il tecnico dell'Atalanta presenta la sfida contro l'Inter a San Siro: "Rimane una partita difficile, devi vedere in campo cosa succede. Ci siamo andati vicini qualche volta, ricordo un gol di Piccoli annullato alla fine e un rigore sbagliato da Muriel nel finale. Speriamo sia la volta buona, però giochiamo contro una squadra molto forte, che ha rosa, capacità, entusiasmo. Però anche noi in questo momento stiamo bene. Atalanta in lotta per la Champions? Per noi è fantastico, a questo punto del campionato, essere ancora in corsa, anche se è difficile. L'Europa League è più fattibile, la Conference l'abbiamo guadagnata e siamo soddisfatti".

20:20

Atalanta, che record! In Europa 6 volte nelle ultime 7 stagioni

La partita con l’Inter decisiva per le due squadre nerazzurre ai fini del posto Champions, ma il club bergamasco può già festeggiare l’aritmetica, nuova qualificazione a un torneo Uefa. Effetto Percassi combinato all’Effetto Gasperini.