Come i tifosi vip dell'Inter si preparano alla finale di Champions League

ROMA - Cresce l'attesa per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City , in programma sabato 10 giugno a Istanbul . 'Chi' ha intervistato i tifosi nerazzurri più famosi, molti dei quali sono pronti a volare in Turchia per sostenere da vicino la loro squadra del cuore.

L'attesa Champions dei tifosi vip: "Inter, siamo comunque felici"

"La mia è un'attesa atipica", sottolinea Nicola Savino. "Il 10 giugno ci sarà anche la festa di Radio Deejay, le ho pensate tutte ma non riesco a esserci in nessun modo. Si capisce che sono disperato? Però questa è anche la bellezza di noi interisti: disperati anche quando siamo contenti". Paolo Bonolis invece evita di lanciarsi in ogni tipo di pronostico e afferma: "Si va a Istanbul felici per il risultato ottenuto da Inzaghi troppe volte criticato. Parto con mio figlio Davide". A Istanbul sarà presente anche Elenoire Casalengo, tifosissima nerazzurra: "Vado in Turchia come a Madrid nel 2010. Spero di essere seduta affianco a Enrico Mentana visto che l'ultima volta è filato tutto liscio. Scaramantica? Ovvio, indosserò la maglia che l'Inter mi regalò in occasione del triplete con José Mourinho".

Inter, Dimarco cita Mourinho e punge Guardiola

"Inter, abbiamo il cuore a mille!"

L'attesa per la finale di Champions League contagia anche Aldo Vitali, direttore di 'Tv, Sorrisi e Canzoni', il quale svela che non andrà in Turchia per scaramanzia ma si gusterà "un doppio gin tonic prima della partita". Alessandro Cattelan si affida invece totalmente: "Mi preparerò con una mossa scaramantica che raramente mi appartiene". "Vivrò la finale con il battito cardiaco sempre a mille", è il commento di Nina Zilli. "So già - prosegue la cantante - che commenterò tutto con Evaristo Beccalossi, grande bomber interista". Il cuoco Davide Oldani non vive nel rammarico: "Avevo comprato i biglietti per la finale mesi e mesi fa", svela lo chef che poi aggiunge: "Mai e poi mai avrei pensato che l'Inter ce la facesse così li ho regalati ad amici senza rammarchi".

"Con la testa siamo già a Istanbul"

Max Pezzali volerà in Turchia con Debora Pelamatti e il figlio Hilo: "Noi con la testa siamo già a Istanbul. L'Inter è qualcosa di magico, di inspiegabile che ci unisce. Mia moglie indosserà la maglia del nostro amico Danilo D'Ambrosio. Se dovessimo perdere, sarà stata comunque una gran soddisfazione essere arrivati in finale". Presente allo stadio 'Ataturk' anche Francesco Facchinetti potrebbe addirittura non far più ritorno in Italia qualora i ragazzi di Simone Inzaghi dovessero trionfare: "Sarò allo stadio dopo 13 anni, l'avevo promesso a Madrid. Se vinciamo non torno più!".