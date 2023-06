Inter, i tifosi suonano la carica: cori e fumogeni fuori dall'hotel

ISTANBUL (TURCHIA) - Cresce l'attesa in casa Inter alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City . Tantissimi i tifosi nerazzurri che hanno invaso Istanbul , pronti ad accompagnare la squadra nella partita più importante del club milanese da 13 anni a questa parte.

Inter, che entusiasmo dei tifosi fuori dall'Hilton!

Tantissimi sostenitori nerazzurri si sono ritrovati in serata all'ingresso dell'hotel Hilton, quartier generale interista in questa spedizione turca: cori, fumogeni e un'enorme fiducia alla vigilia dell'ultimo atto della principale competizione europea per club. I tifosi nerazzurri credono nell'impresa.