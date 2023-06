City-Inter, Valentino Rossi svela: "A troppi non gliene frega abbastanza"

L'impresa a Le Mans, con la prima vittoria in GT, hanno portato ulteriore splendore intorno alla figura di Valentino Rossi (come se ce ne fosse bisogno). Il Dottore, felicissimo del successo, non ha fatto a meno di rivelare ai microfoni di Sky le sue sensazioni sulla finale di Champions League tra la squadra di cui è tifoso, l'Inter, e il Manchester City.