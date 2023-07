Cuadrado e Ronaldo di nuovo insieme: il messaggio del colombiano

Anche a distanza di anni e con maglie diverse, certi legami rimangono per sempre nel calcio. È il messaggio condiviso da Juan Cuadrado , che in occasione della sua prima partita con l'Inter ha reincontrato Cristiano Ronaldo . Dopo l'amichevole con l'Al-Nassr , terminata per 1-1 , i due si sono ritrovati negli spogliatoi, scattando una foto insieme e condividendola sui social.

Cuadrado incontra Ronaldo: il messaggio dell'ex Juve

Cuadrado ha lasciato la Juve da diverse settimane, trasferendosi all'Inter, ma sembra che alcuni legami costruiti in bianconero siano ancora molto vivi. È il caso di quello con Cristiano Ronaldo, suo avversario nell'amichevole contro l'Al-Nassr. La sfida è terminata 1-1 ed è stata la prima in nerazzurro per il colombiano, che ha commentato così la sua prestazione e l'incontro con l'ex compagno portoghese: "Sono stati i primi minuti con l’Inter. Ho buone sensazioni, continuiamo a prepararci per essere al 100%. Che gioia vederti Cristiano".