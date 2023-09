Marotta torna sul caso Lukaku: "Ci siamo rimasti male. Ormai è il passato"

Marotta: "Il sogno è vincere la Champions"

"La vita è fatta di sogni e di realtà: la realtà è inseguire lo scudetto che sarebbe della seconda stella. Il sogno -ha continuato Marotta- è la Champions, un sogno che ad Istanbul si era quasi avverato. Ma lì abbiamo raggiunto la consapevolezza della nostra forza, di poter competere con chiunque. L'obiettivo è dare sempre tutto per raggiungere il massimo".

Marotta: "La reazione nel secondo tempo contro la Real Sociedad è positiva"

"La Real Sociedad è una squadra aggressiva, soprattutto in casa, e tecnica. In più mister Inzaghi ha deciso di applicare un po' di turn over. Ma va letta in positivo la reazione del secondo tempo, che ci ha permesso di riagguantare il risultato. E' questo l'aspetto che mi sento di esaltare".

Marotta: "Dispiace per Arnautovic. Dimarco? Tra i più forti esterni d'Europa"

"Infortunio di Arnautovic? Dispiace perché si stava inserendo bene. Ma siamo certi che a mister Inzaghi non manchino le alternative, l'organico resta questo. Rinnovo di Dimarco? Siamo sorpresi dalla sua crescita, il grande senso di appartenenza all'Inter del ragazzo l'ha senz'altro facilitata. Oggi è tra gli esterni più forti d'Europa"