Roma, quella spasmodica ricerca di Big Rom

Non è bastato Lukaku contro il Torino. La Roma ha visto sfumare nel finale la vittoria che Romelu aveva costruito con il suo terzo gol consecutivo in maglia giallorossa, pochi minuti dopo il palo di Cristante. Una battuta d’arresto che tiene i giallorossi ancora nelle zone basse della classifica. Ma con l’arrivo di Lukaku la Roma ha cambiato modo di giocare. Il belga è un centravanti che con la sua fisicità e la sua capacità di riempire l’area in poche partite ha dato un’altra fisionomia alla squadra. Ieri Mourinho ha anche cambiato modulo per sfruttare meglio le sue qualità. Dal 3-5-2 delle prime due partite con Romelu titolare è passato al 3-4-2-1, con un centrocampista in meno e due trequartisti alle spalle di Lukaku, Dybala ed El Shaarawy. La strategia della Roma è stata chiara sin dai primi minuti: cercare il centravanti con i lanci lunghi, finanche con le rimesse dal fondo di Rui Patricio. Il belga ha ingaggiato molti duelli aerei con Buongiorno, ha tenuto impegnata tutta la difesa granata. Da questa scelta è rimasto un po’ penalizzato Dybala, che preferisce invece il pallone sui piedi e che anche ieri è rimasto in ombra. Il belga ha svolto un grande lavoro e nel cuore della ripresa ha realizzato il terzo gol consecutivo, probabilmente il più bello. Quinta rete su cinque partite contro il Torino. Una rapidità di esecuzione sulla quale Buongiorno in quell’azione non ha potuto far nulla. In un paio di occasioni non ha avuto lucidità di appoggiare il pallone alla Joya e se ne è scusato pubblicamente.