Torino-Roma, le pagelle: Cristante tuttofare, Lukaku certezza

Mourinho (all.) 6

Una partita difficile contro un Torino ben messo in campo e attento a ogni dettaglio. Come la sua Roma che, gol a parte arrivato da calcio piazzato, trova il vantaggio e concede poco.

Rui Patricio 6

Due buone parate su Zapata, alla terza si arrende a distanza ravvicinata.

Mancini 6

Si perde una volta Radonjic e un’altra Zapata in area, ma prestazione solida nei novanta minuti.

Llorente 5,5

Buongiorno su Lukaku, lui su Zapata. A tratti insicuro e qualche sbavatura di troppo. Travolge Mancini in area sul gol di Zapata.

N’Dicka 5,5

Vedi la pagella di Buongiorno. Perché anche lui è sempre stato attento alla copertura del centravanti e alla marcatura esterna. Poi però si perde Zapata in area e arriva il pari del Torino.