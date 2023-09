Lautaro nella storia: primo giocatore a segnare quattro gol in serie A entrando dalla panchina

SALERNO - Lautaro Martinez show: l'attaccante argentino dell' Inter segna quattro gol nel rotondo 4-0 con il quale la squadra di Inzaghi travolge la Salernitana all' Arechi . Contro i granata, puniti con una tripletta a San Siro il 4 marzo 2022, il 26enne di Bahia Blanca firma un nuovo record nella storia della Serie A.

Lautaro, sei nella storia!

Con il poker calato all'Arechi, Lautaro Martinez diventa il primo giocatore nella storia del campionato italiano a segnare quattro gol da subentrato (aveva preso il posto di Sanchez al 55') dal 1994/95, stagione in cui si assegnano tre punti per la vittoria.