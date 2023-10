Inter-Salisburgo 2-1: Inzaghi in testa, Sanchez e Calhanoglu decisivi

MILANO - L' Inter vince ancora in Champions League , battendo il Salisburgo per 2-1 . I nerazzurri conquistano la seconda vittoria di fila dopo quella con il Benfica e rimangono in testa al gruppo D con 7 punti dopo tre giornate.

Sanchez sblocca la partita

L'Inter ritorna a giocare in Champions League. I nerazzurri, reduci dal successo in campionato contro il Torino, devono difendere la testa del gruppo D, dopo il pareggio con la Real Sociedad e la vittoria contro il Benfica. A San Siro arriva il Salisburgo, a -1 dall'Inter nel girone. Pressione subito fortissima degli ospiti, che provano a sorprendere la squadra di Inzaghi. Dopo un quarto d'ora con l'Inter schiacciata nella propria metà, ci pensa Sanchez a firmare il vantaggio. Il cileno, lanciato titolare da Inzaghi, riceve l'assist di Frattesi e arriva al tiro di prima con il quale trafigge Schlager. Il finale del primo tempo è dominato dai nerazzurri, con Sanchez al 32' fermato in extremis da Dedic e soprattutto Lautaro al 41' il cui destro a incrociare sfiora il palo. Inter meritatamente in vantaggio alla fine della prima metà di gioco, mentre il Salisburgo dopo una prima fase aggressiva si lascia schiacciare con il passare dei minuti.

Reazione Salisburgo, poi decide Calhanoglu

Si rientra in campo con una sola sostituzione per Inzaghi, che toglie Mkhitaryan e mette dentro Barella. Parte nuovamente meglio il Salisburgo, che stavolta riesce a sorprendere i nerazzurri trovando il pareggio. Al 57', sulla sponda di Kjaergaard, Gloukh lascia partire un tiro fortissimo sul quale Sommer non può nulla. Reazione immediata dell'Inter, che si lancia in avanti e al 61' conquista un calcio di rigore: Frattesi controlla in area, Gourna cerca di fermarlo ma prende solo il piede e non il pallone, non ci sono dubbi per l'arbitro Letexier. Dagli undici metri va Calhanoglu che non sbaglia, pallone da una parte e portiere dall'altra per il 2-1. L'Inter inizia a controllare la partita, gestendo il pallone e giocando con il cronometro, mentre il Salisburgo non riesce a reagire. All'81' i nerazzurri trovano anche il tris con Lautaro Martinez, ma il gol viene annullato dal Var per posizione di fuorigioco (con un ginocchio) dopo il lancio di Frattesi. Gestione senza problemi per l'Inter, che arriva fino al triplice fischio finale: seconda vittoria consecutiva per Inzaghi, ora in testa al gruppo D.