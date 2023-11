Inter, le condizioni di Bastoni: il responso su Juve-Inter

MILANO - Questa mattina Alessandro Bastoni è stato sottoposto agli esami di controllo che hanno confermato il risentimento muscolare al polpaccio destro, accusato dal difensore durante il ritiro con la Nazionale. Lo ha rivelato Sky Sport, spiegando anche come il difensore nerazzurro salterà l'attesissimo derby d'Italia, Juve-Inter, in programma domenica alle 20:45. Bastoni, che non giocherà neanche contro il Benfica in Champions League, potrebbe rientrare contro il Napoli o al massimo contro l'Udinese.